Numa breve publicação na conta de Twitter destinada à imprensa, o Benfica reagiu ao desfecho da Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol, onde, após votação, o número de títulos de campeão nacional não foi alterado.

«O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o respeito expresso hoje em AG da FPF pelo historial de títulos do futebol português», lê-se na nota dos encarnados.

Note-se que o Benfica lidera a contagem de campeonatos nacionais, com 37, seguido do FC Porto (30), Sporting (19), Belenenses (um) e Boavista (um).

Os encarnados também são o clube com mais Taças de Portugal, com 26, enquanto o FC Porto tem 18, o Sporting tem 17, Boavista tem 5, Belenenses, Sp. Braga e Vitória de Setúbal têm três, a Académica de Coimbra tem duas e, depois, Desp. Aves, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Leixões e Beira Mar com uma.