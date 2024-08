Francisco Benitez, candidato derrotado por Rui Costa nas eleições para a presidência dos encarnados, comentou a importância do acordo para a revisão dos Estatutos do Clube e da votação final que colocará em prática as alterações propostas a partir das próximas eleições, previstas para o próximo ano.

«Não é uma proposta ideal, é a proposta possível, mas ainda assim apresenta melhorias substanciais face aos estatutos que hoje governam o nosso clube», observou, destacando três alterações: a abolição do voto eletrónico em votações essenciais, a equiparação dos sócios correspondentes aos sócios efetivos e a possibilidade de serem convocadas novas eleições em caso de chumbo do Relatório e Contas.

Francisco Benitez lamentou que outras propostas incluídas na discussão na qual participou o Movimento Servir o Benfica, pelo qual dá a cara, não tivesse sido incluídas no documento. «Infelizmente, não houve acordo para incluir nesta proposta a segunda volta das eleições, a apresentação de listas separadas para os órgãos sociais do clube, uma maior equiparação dos escalões de voto ou a consagração estatutária do segundo equipamento branco. Esperamos que na votação na especialidade esta e outras propostas possam ainda ser discutidas», destacou, fazendo votos para que os sócios compreendam a importância da aprovação da proposta «ainda que imperfeita».