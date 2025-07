A equipa B do Benfica arrancou os trabalhos de preparação para a época 2025/26, no Seixal, esta segunda-feira, com um total de 25 atletas, que têm como treinador Nélson Veríssimo.

No primeiro dia de trabalho, os jogadores do plantel realizaram os habituais exames médicos e testes físicos. Segundo informação oficial prestada pelo Benfica, o programa será idêntico na manhã de terça-feira, dia da primeira sessão de treino, agendada para as 17 horas, no Benfica Campus.

Entre os 25 jogadores que iniciaram os trabalhos – a composição do grupo não foi tornada pública pelo Benfica – está o extremo/médio Francisco Neto, de 18 anos, que mostrou satisfação pelo regresso.

«Temos de trabalhar durante as férias, para voltar com bons índices»

«Acho que toda a gente está muito feliz por voltar. Tivemos um período de férias e foi bom para descansar um pouco e ter um bocado mais tempo com as nossas famílias, etc. Mas agora estamos todos ansiosos por voltar e fazer o que nós mais gostamos», disse Francisco Neto, em declarações à Benfica TV, sublinhando que também é preciso trabalhar durante as férias, para regressar com «bons índices» para a pré-época.

«Nós, como profissionais, temos de trabalhar durante as férias. Não com a mesma carga, com um bocado menos, mas com uma boa carga que é para poder voltar com bons índices para fazer uma boa pré-época», frisou Francisco Neto, que fez 18 jogos e dois golos pela equipa B na época 2024/25, a sua primeira nos bês (jogou ainda oito vezes pelos sub-23 e cinco pelos juniores).

«Tive a oportunidade de, no ano passado, fazer a estreia na II Liga e ter alguns minutos. Nesta temporada vai ser mais fácil para mim, mas mesmo assim tenho de dar o meu melhor e ajudar os meus colegas o máximo possível», referiu, ainda.

Sete jogos de preparação em agenda

No plano competitivo, o Benfica B, que foi quarto classificado da II Liga em 2024/25, tem agendados sete jogos de preparação.