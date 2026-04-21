Benfica
Há 2h e 6min
OFICIAL: Benfica segura jovem promessa com contrato profissional
Francisco Wang tem 16 anos e é uma das pérolas do Seixal
AC
Francisco Wang tem 16 anos e é uma das pérolas do Seixal
AC
Francisco Wang, jovem promessa da formação do Benfica, assinou contrato profissional com os encarnados.
«O meu sonho é chegar à equipa A. Eu sei que ainda faltam alguns anos, mas creio que com o trabalho um dia chego lá», disse o jovem futebolista, em declarações aos meios de comunicação do clube da Luz.
O médio/extremo de 16 anos cumpre a oitava temporada consecutiva nas águias. Esta temporada, Wang, que é internacional jovem por Portugal, leva cinco golos em 24 jogos pelos juvenis do Benfica.
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