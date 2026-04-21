Francisco Wang, jovem promessa da formação do Benfica, assinou contrato profissional com os encarnados.

«O meu sonho é chegar à equipa A. Eu sei que ainda faltam alguns anos, mas creio que com o trabalho um dia chego lá», disse o jovem futebolista, em declarações aos meios de comunicação do clube da Luz.

O médio/extremo de 16 anos cumpre a oitava temporada consecutiva nas águias. Esta temporada, Wang, que é internacional jovem por Portugal, leva cinco golos em 24 jogos pelos juvenis do Benfica.