O Benfica proporcionou um momento inesquecível a Francisco, um jovem que perdeu recentemente a família numa explosão.

Depois de se ter mostrado adepto das águias após a tragédia, o clube convidou o pequeno Francisco a visitar o centro de treinos no Seixal, estar com o plantel principal, jogar setas com Otamendi e receber uma camisola autografada do ídolo Di María.

Mas a surpresa ainda não tinha terminado e Francisco foi mesmo convidado a pisar o relvado do Estádio da Luz. Este sábado, no jogo em casa com o Estrela da Amadora, o pequeno adepto foi ovacionado por milhares de adeptos antes do apito inicial.

Veja o vídeo do Benfica: