Transferido para o Celta de Vigo no último verão, Franco Cervi recordou a passagem pela Luz e as razões do Benfica para não permitir a sua saída para o emblema espanhol na janela de transferências de janeiro.

«Não contavam comigo. Nos primeiros meses não joguei, mas depois muitos jogadores ficaram infetados com covid-19, comecei a ter minutos, joguei bem e não me deram a possibilidade de sair. Tudo acontece por alguma razão e depois daquela época, no mercado de verão, aconteceu a minha chegada ao Celta, algo que eu ansiava há seis meses», reconheceu o argentino ao La Voz de Galicia.

Apesar da transferência bloqueada, Franco Cervi continuou a alinhar como suplente utilizado. «Era difícil, porque não tinha minutos e pensava que estava a perder tempo para continuar a jogar futebol. Mas agora estou aqui, feliz e grato ao Celta», disse.

O jogador de 27 anos estabeleceu ainda algumas comparações entre a Liga portuguesa e o campeonato espanhol.

«Em Portugal, têm um jogo mais físico, com bola mais disputada, e aqui eu sinto que o campeonato é um pouco mais calmo, mas com bola tens que ser muito rápido. Todas as equipas têm muita qualidade e o jogo é muito diferente», assumiu.