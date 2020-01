Depois de sido apontado à porta de saída durante o mercado de verão, Franco Cervi conquistou um lugar no onze do Benfica, sobretudo após a lesão de Rafa no final de outubro.

«O futebol é um desporto em que as coisas mudam muito. Quando começou a época talvez me faltasse aquela oportunidade, mas trabalhei muito para a aproveitar quando ela chegasse. (...) Tive a oportunidade de sair e tinha outros clubes interessados em mim, mas pensei sempre em ficar e trabalhar», afirmou o argentino em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ás áreas de Internamento Pediátrico e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, em Lisboa.

Recorde-se que Rafa regressou recentemente aos relvados após quase três meses de fora por lesão e poderá em breve reclamar o lugar que era dele no onze e que tem sido de Cervi. «Não sinto que possa perder espaço. Estamos muito felizes pelo regresso do Rafa, porque é um jogador muito importante, como vimos no último jogo. Eu penso sempre em continuar a trabalhar», disse o extremo sul-americano, que abordou ainda a vantagem de sete pontos no campeonato.

«Se sinto o título mais perto? Penso que não. Vai agora começar a segunda volta e temos de ir jogo a jogo. Ainda falta muito e agora temos de concentrarmo-nos no jogo de domingo», apontou, referindo-se à partida com o Paços de Ferreira.