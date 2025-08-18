Franjo Ivanovic, jogador do Benfica, foi convocado pela Croácia para os jogos de qualificação para o Mundial 2026, em setembro. O avançado dos encarnados faz parte de uma lista com 23 jogadores.

A Croácia irá jogar com as Ilhas Faroé, no dia 5 de setembro, e com Montenegro, no dia 8 do mesmo mês.

Ao serviço do Benfica, Ivanovic já apontou um golo em três jogos disputados. Na temporada passada estabeleceu-se como titular do St. Gilloise, tendo marcado 20 golos e seis assistências em 46 partidas.