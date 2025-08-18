Benfica
Benfica: Ivanovic convocado para a seleção croata
Avançado de 21 anos é uma das opções para os jogos com as Ilhas Faroé e o Montenegro
Franjo Ivanovic, jogador do Benfica, foi convocado pela Croácia para os jogos de qualificação para o Mundial 2026, em setembro. O avançado dos encarnados faz parte de uma lista com 23 jogadores.
A Croácia irá jogar com as Ilhas Faroé, no dia 5 de setembro, e com Montenegro, no dia 8 do mesmo mês.
Ao serviço do Benfica, Ivanovic já apontou um golo em três jogos disputados. Na temporada passada estabeleceu-se como titular do St. Gilloise, tendo marcado 20 golos e seis assistências em 46 partidas.
Confira todos os convocados:
📜 Here is #Croatia squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifiers in September, against Faroe Islands and Montenegro! 🇭🇷🤩#Family #WCQ #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/LfvxfiXzHQ— HNS (@HNS_CFF) August 18, 2025
