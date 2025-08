O avançado croata Franjo Ivanovic já trabalhou integrado com o plantel do Benfica este sábado, no arranque da preparação para o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ante o Nice, em França (terça-feira (20h).

Ivanovic, que foi oficializado na quinta-feira, dia em que assistiu à vitória na Supertaça ante o Sporting, conheceu os cantos à casa na sexta-feira e estreou-se nos treinos da equipa este sábado.

O defesa Tomás Araújo «prosseguiu com o treino individualizado», segundo o Benfica, que tem várias baixas na preparação para a Champions.

De fora continuam os lesionados Alexander Bah, Manu Silva, Nuno Félix e Bruma.