Franjo Ivanovic confessou que a vitória épica do Benfica diante do Real Madrid (4-2) contribuiu para melhorar o ambiente nos encarnados, que atravessam uma época complicada, já fora das Taças e em terceiro no campeonato.

«Melhorou significativamente o nosso ambiente porque os resultados não têm sido bons ultimamente. Sobrevivemos na Liga dos Campeões, apuramo-nos para os play-offs e tudo ficou imediatamente mais otimista. Agora respira-se melhor», admitiu o avançado croata, em declarações ao portal Gol.hr.

«Agora está tudo mais fácil, por isso espero jogar mais. Estamos muito atrás do FC Porto no campeonato, mas é importante para nós estarmos, pelo menos, em segundo, para irmos à Liga dos Campeões, que traz recursos financeiros significativos. Precisamos de jogar mais ofensivamente e vencer para alcançar o Sporting, que está a três pontos de distância. Claro, se surgir a oportunidade, tentaremos alcançar o FC Porto», frisou.

O avançado croata recordou as emoções que viveu no momento do golo de Anatoliy Trubin. «Durante algum tempo, não sabíamos que precisávamos de mais um golo, mas os treinadores do banco avisaram-nos. O Trubin não ouviu e até hesitou um pouco. Ele não me deu um passe sequer para um contra-ataque, como quem diz: "Espera, não é preciso ter pressa". Foi aí que lhe explicaram que precisávamos de mais um golo. Ele foi à frente, arriscou e virou herói. Foi realmente incrível, ele marcou um golaço, como se estivesse a jogar a avançado.»

«Eu vi a bola a vir na minha direção, mas o Trubin furou e cabeceou para um golaço. As bancadas explodiram e os jogadores explodiram também. Foi uma explosão de entusiasmo. Depois do golo do Trubin, parecia que estavam 600 mil pessoas no estádio, não 60 mil. Festejámos a vitória, houve cânticos e música no balneário. Todos nós dançámos.. O presidente [Rui Costa] também desceu ao balneário, foi divertido. Mourinho? Veio comemorar connosco, mas não disse nada de especial.»

Embora ainda não soubesse que o Benfica iria defrontar novamente o Real Madrid na Champions, Ivanovic já torcia por essa possibilidade.

«O Real é algo especial. Já os vencemos e aumentámos a nossa confiança. É o Real de novo, não me importo. Será um prazer jogar no Bernabéu», rematou.