Franjo Ivanovic, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória do Benfica no reduto do Nice, por 2-0:

«[Como se sentiu por marcar na estreia?] Muito feliz, acima de tudo pelo primeiro jogo e pelo primeiro golo. Ainda é a primeira parte, temos o segundo jogo em casa. Ainda há trabalho para fazer na próxima semana.»

«[Como correu a relação com Pavlidis no campo?] Foi boa. Só treinámos três ou quatro dias juntos, mas senti-me muito bem na equipa, acolheram-me muito bem. Fizemos um bom jogo.»

«[Expectativas para a segunda mão] Na segunda mão vamos jogar em casa com os nossos adeptos e mal posso esperar. Vamos jogar para ganhar e seguir em frente para o play-off.»