Ivanovic: «Estou muito feliz no Benfica, adaptei-me bem a Lisboa»
Avançado croata fala do «bom início» na Luz, após a estreia a titular pela Croácia
Franjo Ivanovic estreou-se enquanto titular pela Croácia na última noite, na goleada sobre Montenegro (4-0), e fez questão de sublinhar mais uma conquista com a seleção, além de abordar os primeiros tempos na Luz.
«Estou muito feliz. Dei tudo de mim. Estou sempre à disposição do treinador, dou tudo de mim e estou pronto. Estão a chegar jogadores jovens, queremos provar nosso valor e o objetivo é o Mundial», disse o avançado de 21 anos, em declarações à Nova TV.
«Estou muito feliz com o bom início no Benfica. Adaptei-me bem a Lisboa», acrescentou.
Ivanovic leva sete jogos com a camisola do Benfica, cinco deles a titular. O avançado recrutado ao Union Saint-Gilloise já marcou em duas ocasiões.
