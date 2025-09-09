Franjo Ivanovic estreou-se enquanto titular pela Croácia na última noite, na goleada sobre Montenegro (4-0), e fez questão de sublinhar mais uma conquista com a seleção, além de abordar os primeiros tempos na Luz.

«Estou muito feliz. Dei tudo de mim. Estou sempre à disposição do treinador, dou tudo de mim e estou pronto. Estão a chegar jogadores jovens, queremos provar nosso valor e o objetivo é o Mundial», disse o avançado de 21 anos, em declarações à Nova TV.

«Estou muito feliz com o bom início no Benfica. Adaptei-me bem a Lisboa», acrescentou.

Ivanovic leva sete jogos com a camisola do Benfica, cinco deles a titular. O avançado recrutado ao Union Saint-Gilloise já marcou em duas ocasiões.