Franjo Ivanovic já leva 31 jogos pelo Benfica, mas foi titular em apenas 12. Em época de estreia na Luz, o avançado croata tem tido pouco espaço sob o comando de José Mourinho, mas mostrou-se confiante no futuro, até porque já falou com o técnico.

«José Mourinho disse-me que está tudo bem, que não tem nada contra mim. Só jogamos com um avançado e o Pavlidis tem marcado, é um grande jogador, por isso leva vantagem. Mourinho disse-me que esta não era a melhor situação do clube no geral, que está um pouco difícil. Ele disse para continuar a treinar da mesma forma e a dar o meu melhor que as oportunidades vão surgir», disse o avançado, ao portal Gol.hr.

Ivanovic garantiu ainda que não está arrependido por ter trocado o Union St. Gilloise pelo Benfica no verão passado. «Acho que comecei bem a época. Joguei bem contra o Nápoles e até fiz uma assistência nesse jogo. Estou otimista, dou tudo de mim nos treinos e aproveito todas as oportunidades. Sei que tudo muda rapidamente no futebol - se entrar em campo e marcar um golo importante, a história será outra. Não vou desistir, estou a lutar, a dar tudo de mim e tenho a certeza de que isso dará frutos. Há luta em todo o lado, foi assim no Rijeka e no St. Gilloise, mas no fim deu tudo certo. Não desisti e consegui. É assim que penso agora, não há pontos negativos, apenas positivos. Se fosse hoje, fazia tudo igual, não mudava nada. Comecei bem a temporada e acho que é uma questão de tempo até ganhar o meu lugar.»

«Mourinho também tem conversas privadas, é bem aberto, gosta de conversar com os jogadores. Ele é uma velha raposa, como se costuma dizer. Tem atitude, faz o que acha que está certo e mantém-se firme. É um grande nome, tem os seus próprios princípios e uma relação específica com os jogadores», acrescentou.

Ivanovic abordou ainda a chegada de Rafa Silva, um jogador «muito experiente, muito evoluído tecnicamente» e que já deu nas vistas nos primeiros treinos. O croata, de 22 anos, também falou da vida em Lisboa.

«Já conheci a cidade, é muito bonita. Por vezes, torna-se difícil sair à rua sem ser parado pelos adeptos. Pedem-me fotografias e autógrafos. Mesmo quando os resultados foram maus, as pessoas, na sua maioria, foram positivas e bem-intencionadas. Os portugueses são muito temperamentais, o Benfica tem muitos adeptos e eles são realmente apaixonados. Eles amam muito o clube, a atmosfera no estádio é sempre fantástica. Agora, contra o Real Madrid, foi realmente de loucos.»

Esta temporada, Ivanovic soma 31 jogos, cinco golos e uma assistência pelas águias.