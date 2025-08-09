Franjo Ivanovic é o homem do momento! Depois de marcar na estreia pelo Benfica, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Nice, o avançado de 21 anos mostrou-se fascinado com a chegada a Portugal e revelou que não estava à espera de ser titular logo no primeiro encontro.

«Não esperava ser titular porque só tinha treinado três vezes com a equipa», começou por dizer em entrevista ao DH Les Sports+.

«Sinto mesmo que entrei num mundo novo. Quando cheguei ao aeroporto, compreendi imediatamente a grandeza do Benfica, com uma multidão à minha espera. Vou precisar de tempo para me habituar a tudo isto (risos) . Há adeptos por todo o lado na cidade, as pessoas são mesmo loucas por futebol. E sente-se a enorme rivalidade com o Sporting quando se anda pela cidade», acrescentou.

Com vários clubes interessados, como o Bolonha, Frankfurt ou Como, o jovem croata explicou a mudança para o Benfica, proveniente do Union St. Gilloise.

«Senti que a direção realmente queria contratar-me e estava disposta a pagar o valor que o Union pedia. Recebi outras propostas, mas a melhor sensação foi com o Benfica, que é conhecido por levar jovens jogadores a um nível mais alto. A partir daquele momento, não tive outra opção a não ser assinar com este clube. E expliquei diretamente ao Union que queria fazer esta transferência», partilhou.

No seguimento, Ivanovic explicou como vivenciou as negociações entre os dois clubes e a razão para ter falhado o último encontro pelos belgas.

«Como jogador, sofres muito porque não sabes o que vai acontecer. Podes ir para este ou aquele clube, mas não tens poder sobre as negociações. Antes da partida da Supertaça contra o Club Brugge, eu disse ao Pocognoli (treinador) que me sentia bem e que queria jogar. Na semana seguinte, as negociações começaram a ficar cada vez mais sérias e eu não me sentia mentalmente preparado para jogar contra o Antuérpia. Não foi um momento fácil, mas tudo terminou bem e estou muito feliz por termos chegado a um acordo», afirmou.

Por fim, o número nove dos encarnados garantiu que tem como objetivo vencer «todos os títulos em Portugal».

«A minha primeira ambição é consolidar-me no Benfica. Queremos ganhar todos os títulos em Portugal e qualificar-nos para a Liga dos Campeões. Seja no Rijeka ou no Union, nunca me deram tempo, e será o mesmo no Benfica. Depois, o meu objetivo é jogar nos maiores clubes do mundo. O Benfica é o passo perfeito para dar mais um passo na minha carreira no futuro», finalizou.

Ivanovic chegou ao Benfica neste mercado de verão a troco de 22,8 milhões de euros (mais cinco milhões em objetivos).