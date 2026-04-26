Com um bis já na reta final, Franjo Ivanovic confirmou o triunfo do Benfica sobre o Moreirense (4-2). Depois da titularidade em Alvalade, o avançado croata foi suplente utilizado, mas voltou a mostrar-se a José Mourinho, ao contrário de Vangelis Pavlidis, que continua em quebra de rendimento.

Após um período em que praticamente não jogou, entre janeiro e fevereiro, e de até ter sido ultrapassado momentaneamente na hierarquia de avançados pelo jovem Anísio Cabral, Ivanovic voltou a ganhar espaço nas opções de Mourinho. Desde o início de março até agora, o atacante de 22 anos soma sete jogos consecutivos, tendo ficado de fora apenas na deslocação a Barcelos (2 de março) jogo para o qual nem sequer foi convocado.

Apesar de, nestes sete jogos, ter sido titular apenas num, precisamente no dérbi, Ivanovic já vai com três golos marcados. Esta fase do croata coincidiu com uma seca de golos gritante de Pavlidis, que em oito jogos desde o mês de março só marcou um golo (e em fevereiro também só tinha marcado um).

Estes dados impressionam ainda mais, tendo em conta que o grego é quase sempre titular e soma muitos mais minutos do que o croata. Ivanovic teve apenas 163 minutos para se mostrar a Mourinho desde o último mês, ou seja, uma média de 23 minutos por jogo. Já Pavlidis, somou 607 minutos (média de 76 por jogo).

Os números do SofaScore, parceiro do Maisfutebol, mostram ainda que Ivanovic tem tido um rendimento acima do expectável, nomeadamente no capítulo dos golos esperados. Com três golos apontados, Ivanovic mais do que triplicou essa métrica (0.91), enquanto Pavlidis fartou-se de desperdiçar. O grego acumulou 3.40 golos esperados… e apenas marcou um.

De resto, Pavlidis desperdiçou seis grandes oportunidades de golo nos últimos oito jogos que disputou, ao passo que Ivanovic não facilitou em nenhuma das ocasiões claras de golo que teve.

Apesar de ter muito menos minutos em campo, Ivanovic soma até mais remates enquadrados por jogo do que Pavlidis (0.71 contra 0.63) e mais grandes oportunidades criadas (três contra uma).

Mesmo não sendo considerado por Mourinho um jogador forte tecnicamente, Ivanovic até supera (ainda que ligeiramente) Pavlidis nos dribles bem-sucedidos. O grego leva a melhor sobre o croata nos duelos e faltas ganhas por jogo, o que, face à discrepância de minutos entre ambos, é perfeitamente justificável.

Com a expectativa de marcar presença no Mundial, Ivanovic tem subido de rendimento nos últimos jogos e está a demonstrar que pode ser uma opção válida até para a próxima época, isto depois das várias dúvidas que pairaram sobre o croata, que foi recrutado ao Union Saint-Gilloise no último verão, a troco de quase 23 milhões de euros. No total, Ivanovic leva oito golos em 40 jogos com a camisola das águias.

Já Pavlidis, depois de alguns bons momentos na época, está em claro declínio, embora se mantenha como o melhor marcador dos encarnados esta temporada, com 29 golos, apenas menos um dos que marcou em 2024/25.