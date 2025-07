O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Franjo Ivanovic até 2030.

«Franjo Ivanovic, avançado de 21 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Assinou com o Clube um contrato válido até 2030, transferindo-se do Union Saint-Gilloise para a Luz», pode ler-se no comunicado oficial.

Em comunicado, e tal como o Maisfutebol já tinha avançado, as águias confirmaram a transferência no valor de 22,8 milhões de euros, mais cinco milhões em bónus. O Union Saint-Gilloise irá ficar com 20 por cento do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do jogador.

«Os valores acima referidos incluem os montantes do mecanismo de solidariedade, que a Benfica SAD irá reter para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e os serviços de intermediação relativos à transferência dos direitos do referido jogador ascenderam a € 1 000 000 (um milhão de euros)», refere também o comunicado.

O internacional croata fica ainda com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas que desce para os 60 milhões a partir de 1 de julho de 2029.

Aos 21 anos, o avançado prepara-se para a primeira aventura em Portugal, depois de ter representado o Augsburgo, HNK Rijeka e Union St. Gilloise. Na época passada apontou 20 golos e cinco assistências em 46 jogos pelos belgas.

No palmarés tem um campeonato belga e um campeonato croata, ambos conquistados em 2024/25 (fez 10 jogos pelo HNK Rijeka antes de rumar ao St-Gilloise).

Aos canais oficiais do clube, o mais recente reforço das águias mostrou-se entusiasmado por jogar no Estádio da Luz.

«O Benfica é um clube muito grande e eu acho que pode ajudar-me muito, e eu posso ajudá-lo. Para mim, esta foi uma escolha fácil. É um estádio incrível, vi agora. Eu nunca estive aqui antes, mas mal posso esperar para jogar o primeiro jogo e celebrar com os fãs», disse.

[artigo atualizado]