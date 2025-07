O avançado croata Franjo Ivanovic, oficializado como reforço do Benfica na tarde desta quinta-feira, esteve no Estádio Algarve a assistir à Supertaça, que os encarnados conquistaram com a vitória por 1-0 ante o Sporting.

No final do jogo e já com o plantel do Benfica em festa no relvado, o antigo avançado do Union St. Gilloise juntou-se às celebrações com a Supertaça nas mãos… e bem apoiado pelos colegas de equipa.

Ivanovic, sem minutos jogados, mas já com a festa de um título pelo Benfica. Isto depois de, curiosamente, já ter perdido uma Supertaça em campo esta época, pelo St. Gilloise, ante o Club Brugge, por 2-1, a 20 de julho, num jogo em que marcou o golo da sua antiga equipa.