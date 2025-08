Anunciado esta quinta-feira, no dia da conquista da Supertaça, o mais recente reforço do Benfica, Franjo Ivanovic, já trabalhou com a camisola dos encarnados.

No dia em que grande parte do plantel está de folga, o avançado croata conheceu os cantos à casa e trabalhou no Benfica Campus, no Seixal.

De acordo com as águias, o atleta de 21 anos «executou vários exercícios no ginásio e privou com alguns dos seus novos colegas de equipa».

Ivanovic reforçou o Benfica a troco de 22,8 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos, proveniente do St. Gilloise.

