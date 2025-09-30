Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota por 1-0 frente ao Chelsea, na segunda jornada da Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Foi um jogo difícil contra um bom adversário. Acho que sempre estivemos dentro do jogo e sempre acreditamos na reviravolta, especialmente na segunda parte. Tivemos boas oportunidades e remates, talvez pudesse ter marcado por duas vezes. Tenho de fazer melhor. Acho que fizemos um bom jogo, mas não foi suficiente. É desapontante, acho que conseguíamos tirar pontos daqui.»

«Eles também vieram com laterais e tinham muitos jogadores atrás. Ao intervalo mudámos e fomos um pouco mais para cima, metemos mais pressão e foi bom para nós.»

Adeptos do Benfica

«Eles são espetaculares. Consegues ver quantos adeptos estavam em Londres hoje. Apoiaram-nos muito e sentimos isso. Obrigado.»

