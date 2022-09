Titular pela primeira vez no encontro diante do Marítimo, que terminou com goleada do Benfica (5-0), Fredrik Aursnes avaliou os primeiros tempos na Luz e ainda estabeleceu uma comparação com a experiência nos Países Baixos.

«Só tenho boas lembranças do Feyenoord e da cultura de lá. Estou feliz por a ter experimentado, mas talvez haja uma base um pouco maior em Portugal. É extremamente único o que agora também estou a experimentar e foi muito divertido ser titular pela primeira vez», disse o médio norueguês à NTB.

«O Benfica é um clube muito simpático e tenho sido bem recebido. Tem sido um bom começo. Estou a trabalhar para ser titular, veremos o que acontece. Há bons jogadores na equipa. Só tenho de trabalhar duro e ser preserverante. Espero jogar o máximo possível», vincou.

Aursnes trocou o Feyenoord pelo Benfica ao fim de apenas uma temporada nos neerlandeses. O jogador de 26 anos encontra-se ao serviço da Noruega, que já representou em oito ocasiões.