Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, em declarações à DAZN, após a derrota com o Chelsea (4-1), nos oitavos de final do Mundial de Clubes:

«Acho que foi difícil quando eles fizeram o 2-1 (já na segunda parte do prolongamento), mas voltámos bem depois de esperar tanto tempo no balneário (ainda no tempo regulamentar).

Também criámos muitas oportunidades quando ficámos com dez homens (expulsão do Prestianni, aos 91 minutos). Infelizmente, acabámos por perder.

Queríamos estar aqui mais tempo. E sim, os jogos aqui têm sido muito exigentes. Está muito calor. A humidade é algo diferente e a que não estamos habituados. Mas, penso que é igual para todos e que lidámos bem com isso.

Penso que o Chelsea fez um jogo muito bom e criou muitas oportunidades, mas nós também tivemos algumas. No final, acabámos por sair.»