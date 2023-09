O selecionador da Noruega, Stale Solbakken, apelidou o compatriota e futebolista Fredrik Aursnes como «a batata» do treinador do Benfica, Roger Schmidt, pela possibilidade de alinhar em várias posições do campo.

«No Benfica, joga principalmente na ala esquerda, num 4x2x3x1. Além disso, jogou como lateral-esquerdo, lateral-direito e até falso nove num jogo de preparação», referiu Solbakken, em declarações à imprensa norueguesa, no sábado.

«De certa forma, ele é a batata de Schmidt e isso vem do facto de ter duas pernas boas, ser leve e ter boa inteligência futebolística», prosseguiu, considerando ser uma «vantagem» poder utilizar Aursnes em mais do que uma posição.

«Com tanta competição que temos no meio-campo, é uma vantagem poder jogar noutro lugar. É também uma vantagem, num clube tão grande como o Benfica, ter tempo de jogo regular», considerou o técnico de 55 anos, numa altura em que a Noruega prepara a receção à Geórgia, para o grupo A de apuramento para o Euro 2024 (terça-feira, 19h45).

No fim de semana, também Aursnes falou sobre a polivalência e a «confiança» que tem em jogar em várias posições.