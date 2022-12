Declarações de Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, na flash interview à Sport TV, após a derrota com o Sevilha (1-0), num jogo particular disputado no Algarve:

«[Importância da vitória mesmo num amigável] Queríamos ganhar, é sempre um bom sentimento ganhar. Não ganhámos, jogámos contra uma boa equipa e foi um jogo difícil.

[Como têm sido estes dias de paragem por causa do Mundial?] Tivemos alguns dias de folga, foi bom para descansar um pouco. Pessoalmente, tenho treinado mais forte porque estive lesionado, tem sido bom para todos descansarem e agora estamos de volta. Queríamos vencer, mas temos um novo jogo no sábado. Foi bom para recarregar energia para o resto da temporada.

[Prestações de Enzo Fernández e Gonçalo Ramos no Mundial] Queremos tê-los na equipa, são jogadores fantásticos e estamos muito felizes por tê-los na equipa.»