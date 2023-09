O futebolista do Benfica, Fredrik Aursnes, vê como positivo o facto de poder jogar em várias posições no campo. Numa altura em que está ao serviço da seleção da Noruega, o médio de 27 anos abordou a polivalência que tem mostrado, quer no clube, quer ao serviço do seu país.

«Talvez fosse bom jogar apenas numa função e ter muita confiança nela, mas sinto-me relativamente confiante em muitas posições. É uma força que eu tenho e acho que está tudo bem», referiu Aursnes, à agência de notícias norueguesa NTB, em declarações reproduzidas pela imprensa do país, no domingo.

No Benfica, Aursnes já jogou em várias posições, desde extremo ao meio-campo até às laterais, à direita e à esquerda, mas também tem mostrado capacidade de adaptação para a seleção.

«Talvez o papel no corredor interior, na seleção nacional, seja mais semelhante ao papel de ponta que desempenho no Benfica», referiu Aursnes, que também abordou o percurso da Noruega na fase de qualificação para o Euro 2024.

«Foi difícil com este começo. Mas agora vamos jogar um jogo de cada vez e tentar tirar o melhor proveito. Terça-feira é a Geórgia e vamos tentar vencer, depois vencer a próxima [partida] quando chegar», apontou Aursnes.

No grupo A de qualificação, a Noruega ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da Geórgia, quarta classificada. Em lugares de apuramento estão a Escócia, líder com 15 pontos (mais um jogo) e a Espanha, segunda com seis pontos (menos um jogo). Chipre é 5.º e último, sem pontos.

Em 2023/24, Aursnes é totalista nos cinco encontros do Benfica, quatro na I Liga e o da Supertaça.

No sábado, também o selecionador norueguês, Stale Solbakken, falou das qualidades de Aursnes, considerando-o a «batata de Schmidt» no Benfica.