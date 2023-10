Fredrik Aursnes foi convocado para os jogos da Noruega da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2024.

O médio do Benfica faz parte da lista de eleitos para o encontro em Chipre (12 de outubro) e para a receção dos nórdicos à Espanha (15 de outubro).

A Noruega está no terceiro lugar do Grupo A, com sete pontos, menos oito do que a líder Escócia e menos dois do que os espanhóis (menos um jogo), segundos classificados.