O treinador do Feyenoord, Arne Slot, confirmou no domingo que Fredrik Aursnes está de malas feitas para reforçar o Benfica, falando numa verba de 15 milhões de euros. Porém, na conferência de imprensa desta segunda-feira, Roger Schmidt recusou comentar a provável chegada do médio norueguês.

«Aursnes? Não posso falar sobre jogadores que não estão no nosso plantel. Penso que também não é a minha função anunciar contratações. Se surgir algum anúncio, tudo bem, mas para já estou focado nos meus jogadores», salientou o técnico encarnado.

Já depois de não ter fechado a porta a Ricardo Horta e de ter sido questionado sobre Fredrik Aursnes, Roger Schmidt salientou a importância de mais opções no plantel do Benfica.

«Temos um plantel muito bom, mas precisamos de equilíbrio. Vamos fazer 50/60 jogos. Se queremos lutar por títulos, jogar na Champions League, etc., precisamos de um plantel forte. Estamos a pensar em alguns ajustes. É preciso sempre ver que soluções há para a defesa, o meio-campo, o ataque. É isso que posso dizer sobre este tema», concluiu o treinador.