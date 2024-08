A FIGURA: Alex Iwobi

Foi, em conjunto com Adama Traoré, um dos melhores jogadores em campo. Durante a primeira parte, ambos não deram hipótese a uma defesa do Benfica que não conseguiu lidar nem com um, nem com outro. A escolha como figura do jogo acaba por ir para Iwobi porque foi o autor do golo, num lance que envolveu… Adama Traoré, pois claro.

O MOMENTO: O azar de Prestianni (52m)

Foi um daqueles lances para os apanhados. O Benfica tinha entrado muito bem na segunda parte, ameaçava o empate e ficou a centímetros de o fazer. À entrada da área, Prestianni rematou forte, com a bola a bater, de forma caprichosa, nos dois postes.

OUTROS DESTAQUES:

Prestianni:

Os outros jogos da pré-época já o tinham mostrado e hoje foi só mais um exemplo. Prestianni, jovem de 18 anos, é craque. Não engana. Na primeira parte, foi o único elemento esclarecido do Benfica. Na segunda, teve nos pés a grande oportunidade dos encarnados para marcar, com um remate que bateu nos dois postes da baliza de Leno. Pelo que tem exibido, o argentino terá certamente lugar no 11 inicial do Benfica neste começo de temporada.

Pavlidis:

Foi o primeiro jogo da pré-época em que não marcou, mas não foi por isso que não deixou de fazer uma boa exibição. O argentino é um avançado móvel que parece procurar sempre o buraco entre os defesas para fazer mossa. Os bons apontamentos que deixou nestes jogos de preparação fazem prever coisas boas numa posição em que o Benfica estava claramente necessitado.

David Neres:

Entrou com a pica toda. O brasileiro começou a partida no banco, entrou só a meio da segunda parte, mas teve a capacidade de conseguir mexer com o encontro. Com a concorrência a ser cada vez mais apertada, Neres pode-se tornar, por exemplo, uma boa arma a ter no banco.

Adama Traoré:

É impressionante ver o extremo espanhol. Além do físico imponente, Adama Traoré tem uma capacidade de aceleração fora do comum. Na primeira parte, deixou a defesa do Benfica em água. Na segunda, desapareceu, mas isso não manchou a boa prestação.