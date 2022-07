Enzo Fernández

Que personalidade demonstrou o médio argentino naquele que foi o segundo jogo de águia ao peito. Voltou a jogar de início, ao lado de Florentino, e reforçou o porquê de o Benfica o ter ido buscar à Argentina. Foi sempre o primeiro a querer pegar no jogo, esteve muito certeiro no passe e ainda fez a recuperação de bola no golo inaugural de Rafa. Exibição muito completa.

David Neres

Continua a encantar, o extremo brasileiro. Aquele pormenor aos 23 minutos frente a Tim Ream, com um «túnel», foi delicioso. Joga a partir da direita, mas já demonstra ter à vontade para desequilibrar tanto por fora como por dentro. O passe para Rafa no bis de Gonçalo Ramos também é de alto nível.

Alexander Bah

Voltou a mostrar serviço, o lateral-direito. Aventurou-se esta noite mais no ataque do que tinha feito ante o Nice e foi recompensado com a assistência para o golo de Henrique Araújo, num lance em que foi o próprio dinamarquês a recuperar a bola numa zona adiantada do terreno.

António Silva

Mais uma exibição seguríssima do jovem defesa-central. Fez novamente dupla com Vertonghen e esteve a um belo nível. Forte no passe, forte na condução e sempre bem posicionado – somou um par de cortes importantes. Parece ter ultrapassado Tomás Araújo na hierarquia de centrais do Benfica para a nova época.

Martim Neto

Competente, o médio de 19 anos. Mereceu a confiança de Roger Schmidt na segunda parte, ao lado de Weigl, e esteve a um bom plano. Um bocadinho mais tímido em relação ao jogador que foi um dos destaques da conquista da Youth League na época passada, mas Martim Neto não engana: tem muita qualidade.

Diego Moreira

Uma exibição menos inspirada do teenager de apenas 17 anos. Não se aventurou tanto no um para um como é costume, algo no qual é forte, e ainda desperdiçou duas boas oportunidades para adicionar o nome à lista de marcadores. Ainda assim, esteve sempre comprometido com o jogo.