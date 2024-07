Depois das enchentes na Luz diante de Brentford e Feyenoord, o Benfica vai voltar a contar com muito apoio na pré-época, desta feito no último teste de preparação, diante do Fulham, no Estádio do Algarve.

O jogo com a equipa de Marco Silva, marcado para a próxima sexta-feira (20h00), vai ter lotação esgotada, anunciou a organização do Troféu do Algarve.

Após o duelo com os ingleses, o Benfica vai virar atenções para o campeonato. O primeiro jogo oficial dos encarnados é em Famalicão, a 11 de agosto, na ronda inaugural da Liga.