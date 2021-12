O Sporting venceu esta quarta-feira o Candoso, fora de portas (2-3), na 12.ª jornada do campeonato nacional de futsal, aumentando dessa forma a vantagem no topo da tabela classificativa.



Face ao desaire do Fundão no reduto do Viseu 2001 (4-2) e ao empate do Benfica na receção ao Portimonense (5-5), a formação leonina passa a dispor de uma vantagem de oito pontos sobre estes dois clubes. O Benfica tem um jogo a menos.



Resultados da 12.ª jornada:

Quinta dos Lombos – Eléctrico, 6-3

Candoso – Sporting, 2-3

Viseu 2001 – Fundão, 4-2

Benfica – Portimonense, 5-5

Sporting de Braga – Leões de Porto Salvo, 6-3

Torreense – Nun’Álvares, 1-0

Futsal Azeméis – Modicus, 3-1