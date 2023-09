O Apollon Limassol é o adversário do Benfica na ronda dois de acesso à Liga dos Campeões feminina, ditou o sorteio desta sexta-feira.

Os dois jogos da eliminatória estão agendados para os dias 10/11 e 18/19 de outubro. A primeira mão é no Chipre, a segunda em Lisboa.

No plantel do campeão cipriota, refira-se, há duas portuguesas, ambas formadas no Sporting: a defesa Carolina Beckert e a avançada Joana Dantas.

O Benfica, tricampeão nacional, procura a terceira presença consecutiva na fase de grupos.