O Benfica informou esta segunda-feira que Lena Pauels vai parar um mês e meio devido a uma lesão meniscal no joelho direito. Assim sendo, a guardiã germânica falha a Supertaça e o arranque da Liga dos Campeões.

«A guarda-redes Lena Pauels será submetida, na terça-feira, a artroscopia, por lesão meniscal no joelho direito, iniciando posteriormente um protocolo de reabilitação não inferior a seis semanas», refere o Benfica, em comunicado.

As águias têm pela frente o Damaiense a 17 de agosto, nas meias-finais da Supertaça. Caso vençam, vão defrontar o vencedor do jogo entre Sporting e Racing Power no jogo decisivo.

Também Andrea Falcón será submetida a «artroscopia de revisão de ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo». Lesionada desde o início de maio, a jogadora espanhola continua a contas com uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, informa o Benfica, terá «um longo período de paragem pela frente».