Christy Ucheibe sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo frente ao Hammarby e vai parar cerca de seis semanas, informou o Benfica.

A internacional nigeriana saiu aos 30 minutos, em evidentes dificuldades físicas, numa altura em que as águias perdiam por 1-0.

O Benfica, refira-se, venceu em casa do Hammarby por 2-1, em jogo da primeira mão do playoff de acesso à fase da Liga dos Campeões. A segunda mão joga-se na quarta-feira, às 20h00, no Benfica Campus.