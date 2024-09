O encontro entre Hammarby e Benfica, em Estocolmo, estabeleceu um novo máximo de espectadores em jogos da Champions feminina. Na tarde de quarta-feira, no Tele2Arena, estiveram 12.062 pessoas, quebrando o recorde do Real Sociedad-Bayern Munique (11.479), em 2022.

No primeiro «round» da última fase de qualificação, as comandadas de Filipa Patão contaram com Cristina Martin-Prieto e Nicole Raysla para aplicar uma reviravolta e vencer por 2-1. Na noite da próxima quarta-feira (20h), as tetracampeãs nacionais receberão as campeãs suecas.

Quanto ao recorde nacional de espectadores no futebol feminino, tal marca pertence ao FC Porto. Na apresentação aos sócios, no princípio de setembro, o Estádio do Dragão recebeu 31.093 pessoas.