Com o título nas mãos, o Benfica foi feliz na receção ao Racing Power, este sábado, depois de vencer por 2-1, e sagrar-se tetracampeão nacional, quarto título da história do clube.

O Benfica entrou em campo com mais dois pontos que o Sporting, mas o empate não seria suficiente, pois as comandadas de Filipa Patão tinham vantagem no confronto direto. As águias perderam por 1-3 e 3-1. Apesar do Sporting ter vencido o Damaiense, por 2-0, as encarnadas foram felizes no Seixal e levantaram o troféu.

Orientadas por Filipa Patão, o primeiro golo da partida surgiu aos 38 minutos, com Carole Costa a converter uma grande penalidade.

As equipas foram para intervalo e as águias voltaram com a força toda. O relógio marcava 47 minutos e Davidson fez o 2-0, mas depois de consultar o VAR, a árbitra da partida anulou o tento.

A cinco minutos do fim, o Racing Power empata e no outro jogo, um minuto depois, o Sporting marca o segundo. Mas quando as leoas festejavam o facto de estar em primeiro lugar, havia um penálti no Seixal!

O Benfica festejava a decisão da árbitra e Carole Costa voltava a marcar, bisa em penáltis, e retornam para a frente no campeonato! O Sporting foi campeão virtual escassos minutos.





Foi emoção até aos minutos finais, mas o Benfica conseguiu segurar a vitória e volta a fazer história no futebol feminino, ao ser campeão com 56 pontos, mais dois que o Sporting. Esta época, o Benfica já conquistou três troféus - campeonato, Taça da Liga e Supertaça - e poderá garantir o quarto no dia 19 de maio, na final da Taça de Portugal, frente ao Racing Power.