Ivan Baptista anteviu nesta terça-feira a receção do Benfica ao PSG, na sexta e última jornada da Champions feminina. As águias ocupam o 15.º lugar, com um ponto, enquanto as francesas estão no 16.º posto. O encontro está agendado para as 20h desta quarta-feira, no Estádio da Luz, o Benfica não tem qualquer hipótese de alcançar o play-off e não vai contar com as lesionadas Caroline Moller, Marta Salvador, Ana Borges, Andreia Norton, Andrea Falcón e Diana Silva.

Um bom espetáculo para fechar

«Esperamos um PSG imprevisível. Tem tido caras diferentes no campeonato francês e na Liga dos Campeões, consoante a tipologia do adversário. Vamos adaptar alguma questão estratégica, mas, do ponto de vista tático, devemos olhar para dentro. Temos de nos agarrar à nossa imagem, cara e princípios.»

«Pela qualidade dos plantéis e de jogo que as duas equipas demonstraram, podia perfeitamente ser um duelo de play-off. São duas equipas que não conseguiram preencher as suas expectativas. Vai ser um espetáculo bom.»