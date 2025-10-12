O Benfica venceu na visita ao Valadares Gaia por 4-1, na quarta jornada da Liga feminina, igualando o Sporting no topo da classificação.

Na manhã deste domingo, a avançada Nycole Raysla inaugurou o marcador aos sete minutos, após assistência de cabeça de Caroline-Sophie Moller, na sequência de um canto. O golo ainda esteve a ser observado pelo VAR, perante um possível fora-de-jogo da brasileira, mas acabou mesmo por ser validado.

Aos 12 minutos, um violento choque de cabeças entre Raysla e a guarda-redes do Valadares, Erin Seppi, fez com que a jogadora do Benfica caísse desamparada e perdesse os sentidos, saindo de maca, mas já consciente. Por sua vez, Seppi deixou o relvado pelo seu próprio pé, com a cabeça ligada e visivelmente combalida.

Após a paragem para assistência médica às jogadoras, a partida retomou aos 19 minutos. Pouco depois, as encarnadas dobraram a vantagem, graças a um pénalti convertido pela alemã Anna Gasper, aos 26 minutos. Antes do intervalo, numa primeira parte que teve mais 17 minutos além dos 45 regulamentares, as anfitriãs reduziram graças ao penálti convertido por Erica Parkinson, de 17 anos, aos 45+16m.

No segundo tempo, as pentacampeãs nacionais fizeram o 3-1 aos 51 minutos, com a defesa Carole Costa a aproveitar novo penálti. E outro foi assinalado aos 90+4m, quando a avançada Diana Silva foi rasteirada na área. Mais uma vez, Carole Costa converteu.

Pelo meio, aos 73 minutos, a árbitra do encontro assinalou um penálti a favor do Benfica por suposta mão na bola de Daniela Santos, mas acabou por reverter a decisão, após visualizar o lance no ecrã, avisada pelo VAR, não havendo irregularidade.

Assim, o Benfica cola-se ao Sporting no topo da classificação com dez pontos em quatro jornadas. No calendário das águias segue-se a receção ao Arsenal (quinta-feira, 20h), na segunda ronda da Champions.

Quanto ao Valadares, segue no quinto lugar com quatro pontos – igualado com Damaiense e Rio Ave – e visita o Racing Power (3.º) a 1 de novembro.