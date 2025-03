Uma mão e meia no inédito pentacampeonato e a quarta vitória consecutiva na Liga. Na tarde deste sábado, o Benfica goleou o Racing Power, por 4-1, em encontro da 19.ª jornada.

Numa partida controlada pelas águias, o marcador foi inaugurado pela média Anna Gasper, ao quinto minuto.

Na segunda parte, a avançada Nycole Raysla ampliou a vantagem, aos 47 minutos, antes de Aitana Martínez reduzir, aos 64m.

Em todo o caso, a resposta do Benfica foi letal, com Martín-Prieto a bisar, com golos aos 70 e 90+7m.

As tetracampeãs em título totalizam 53 pontos, 11 de vantagem sobre o Sporting. Caso as vice-líderes não vençam na receção ao Valadares Gaia (4.º), na manhã deste domingo (11h), então as águias vão celebrar o inédito pentacampeonato e o 5.º título de campeãs nacionais.

O mais recente “penta” na Liga feminina remonta a 2005, pelo 1.º Dezembro que alcançaria os 12 campeonatos consecutivos.

Na próxima jornada, a 12 de abril, o Benfica visita o Valadares Gaia. Por sua vez, o Racing Power (5.º) recebe o Torreense (6.º), também a 12 de abril.

Outros resultados

Sp. Braga 4-0 Clube Albergaria

Marítimo 0-1 Famalicão