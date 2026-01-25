Liga feminina: Benfica goleia Racing Power e aproveita nulo do Sporting
Leoas empataram em Guimarães e pentacampeãs em título venceram no Algarve. Seguem-se as decisões na Taça da Liga
O Benfica encerrou a décima jornada da Liga com a oitava vitória, desta feita goleando o Racing Power no Algarve (5-0). Sob olhar atento de Kika Nazareth nas bancadas, as águias atingiram o intervalo com golos de Nycole Raysla – ao primeiro minuto e aos 36 minutos – de Anna Gasper (19m) e da defesa Susan Duah, que concedeu autogolo aos 26 minutos.
A fechar, Carissa Boeckmann – entrada aos 77m – aplicou o 5-0 em cima do minuto 90.
Assim, as pentacampeãs em título seguem na liderança isolada, com oito vitórias e dois empates, ou seja, 26 pontos, sete de vantagem sobre o Sporting. No sábado, as leoas empataram a zeros em Guimarães.
No calendário do Benfica segue-se a última jornada do Grupo A da Taça da Liga, com receção às líderes, o Valadares Gaia, no sábado (15h). Sob risco de serem ultrapassadas pelo Sp. Braga, as águias estão obrigadas a vencer um adversário já apurado para as meias-finais.
Quanto ao Racing Power, segue no oitavo lugar do campeonato, com 10 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de despromoção. Também no sábado (15h), o Racing Power visita o Sporting para decidir a segunda vaga do Grupo B da Taça da Liga. O Rio Ave já garantiu o acesso às meias-finais.
Ao cabo de 10 jornadas na Liga, a Benfica e Sporting segue-se o Valadares de Gaia no pódio, com 17 pontos, dois de vantagem sobre o Torreense. No fundo da tabela, o Damaiense é 10.º e último, com seis pontos, em igualdade com o Rio Ave (9.º).
Outros resultados
Damaiense 0-3 Sp. Braga;
Marítimo 2-1 Rio Ave;
Valadares Gaia 2-0 Torrreense.