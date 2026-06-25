O Benfica anunciou a saída de Cristina Martín-Prieto. A avançada espanhola esteve duas temporadas na Luz e termina contrato no dia 30 de junho.

Na primeira época de águia ao peito, a atleta de 33 anos apontou 30 golos em 37 partidas, registo que lhe valeu a distinção de melhor marcadora da Liga. Na presente temporada, Cristina Martín-Prieto não foi tão decisiva ao serviço das encarnadas, tendo somado apenas cinco golos em 28 jogos.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a internacional espanhola agradeceu aos adeptos pelo apoio.

«Quero dizer a todos os Benfiquistas que me fizeram sentir esta camisola e amá-la. Estou muito grata por tudo, e onde quer que eu vá haverá mais uma Benfiquista», disse.