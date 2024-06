Paige Almendariz vai deixar o Benfica. A atleta da equipa feminina de futebol terminará ligação com os encarnados no final deste mês de junho, segundo informam os encarnados.

No entanto, esta saída acontece um ano antes do previsto, porque Paige tinha sido anunciada, no ano passado, até 2025. A defesa-esquerdo deverá abraçar agora um novo desafio.

A norte-americana, de 26 anos, fez 18 jogos ao longo da temporada passada. O clube sublinha, no site oficial, que Paige ficará sempre ligada à melhor temporada de sempre de uma equipa feminina portuguesa até à data.