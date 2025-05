Thais Lima assinou contrato profissional com a equipa feminina do Benfica até 2028, informaram esta quinta-feira os encarnados.

«Thaís Lima, guarda-redes de 17 anos, assinou contrato profissional com o SL Benfica, com o qual fica ligada até 2028. A internacional Sub-19 portuguesa deu mais um passo na sua caminhada ao serviço das águias», refere o comunicado oficial.

Na presente temporada, a guarda-redes de 17 anos fez um total de dois jogos pela equipa principal e 15 jogos pela equipa B.

«É um orgulho, porque muita gente gostaria de estar no meu lugar. Tenho de aproveitar e desfrutar muito do momento, porque estou com as melhores. Estou a treinar com as melhores, e é aproveitar e tentar evoluir ao máximo», disse a jogadora aos canais oficiais do Benfica.

Com formação no FC Despertar e Benfica, a portuguesa estreou-se a sénior na presente temporada.