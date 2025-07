Ivan Baptista regressa a Portugal pela porta da equipa feminina do Benfica. O portuense, de 33 anos, sucede a Filipa Patão no leme das pentacampeãs nacionais. Trata-se do regresso ao cargo de treinador principal e ao futebol feminino.

Há 12 anos, Baptista orientou a equipa feminina do Boavista, seguindo-se passagens como adjunto pelas equipas masculinas de Tromso (Noruega), Leixões, Ac. Viseu, Nantong Zhiyun (China) e Molde.

Por isso, o currículo deste treinador conta com a conquista da Taça de Portugal feminina, em 2013.

Para a nova época, o Benfica já anunciou as contratações de Ana Borges e Diana Silva, dupla ex-Sporting.