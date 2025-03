O Benfica anunciou este sábado a renovação da guarda-redes Lena Pauels até 2027. A alemã reforçou as encarnadas na temporada passada.

«Acho que fizemos um trabalho muito bom nos últimos dois anos. Quero continuar a fazer parte desse caminho do Benfica, continuar a crescer com o clube e, desejavelmente, ganhar muitos troféus com o Benfica nos próximos dois anos», disse a jogadora de 27 anos à BTV.

Ao serviço do Benfica conquistou um campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça. Esta temporada leva 17 jogos com a camisola das águias.

