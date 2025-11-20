O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a nomeação de Mónica Jorge para o cargo de diretora-geral para o futebol feminino, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado.

Mónica Jorge, que orientou a seleção nacional entre 2007 e 2011 e desempenhou a função de diretora de futebol feminino na Federação Portuguesa de Futebol até 2024, foi escolhida por Rui Costa para suceder a Fernando Tavares.

Na nota de apresentação, o clube encarnado destaca o currículo e a experiência internacional de Mónica Jorge, reconhecendo a contribuição para o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal.