OFICIAL: Mónica Jorge assume futebol feminino do Benfica
Antiga selecionadora nacional já assumiu a posição de diretora-geral
O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a nomeação de Mónica Jorge para o cargo de diretora-geral para o futebol feminino, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado.
Mónica Jorge, que orientou a seleção nacional entre 2007 e 2011 e desempenhou a função de diretora de futebol feminino na Federação Portuguesa de Futebol até 2024, foi escolhida por Rui Costa para suceder a Fernando Tavares.
Na nota de apresentação, o clube encarnado destaca o currículo e a experiência internacional de Mónica Jorge, reconhecendo a contribuição para o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal.
