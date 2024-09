Oito jogos, dez golos.

O início de Cristina Martín-Prieto no Benfica é notável, e não se fica por aqui: a avançada de 31 anos marcou mesmo em todas as partidas que disputou esta época. Este domingo, fez o gosto ao pé na vitória frente ao Famalicão.

Martín Prieto abriu o marcador no Seixal aos 17 minutos e saiu ao intervalo. A abrir a segunda parte, Nicole Raysla fez o 2-0 e na reta final Marie Alidou e Andreia Norton elevaram o resultado para 4-0.

Com este resultado, o Benfica segue invicto no campeonato, com três vitórias em três jogos. O Famalicão está em último, com zero pontos.