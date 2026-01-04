Taça da Liga feminina: Benfica derrota V. Guimarães, Sporting empata
Águias operam reviravolta e lideram Grupo A. Leoas voltam a empatar, desta feita com Torreense, e são quartas no Grupo B
Ao ritmo de reviravolta, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga feminina (2-1). Na tarde deste domingo, no Seixal, a média Maria Baleia inaugurou o marcador ao primeiro minuto. A resposta das águias surgiu aos 24 minutos, quando a defesa Marit Lund restabeleceu a igualdade.
Na segunda parte, a avançada Martín-Prieto completou a reviravolta aos 58 minutos.
Assim, o Benfica lidera o Grupo A com 6 pontos, igualado com o Valadares Gaia. Seguem-se Vitória, com 3 pontos, além de Marítimo e Sp. Braga, igualados a um ponto. Também neste domingo, as bracarenses empataram a dois golos na visita às madeirenses.
No Grupo B, Sporting e Torreense empataram a um golo em Alcochete. As forasteiras adiantaram-se aos 16 minutos, graças ao golo da avançada Seelenfreund. Na segunda parte, o empate foi restabelecido pela avançada Telma Encarnação aos 78 minutos.
Este desfecho deixa Rio Ave e Torreense na liderança, com 5 pontos e um jogo a mais, com dois pontos de vantagem sobre o Racing Power (3.º). O Sporting é quarto, com dois pontos (dois empates), enquanto o Damaiense é último, sem pontos.
Duas equipas de cada grupo avançam para as meias-finais da Taça da Liga. O Benfica conquistou o troféu por cinco ocasiões (2020, 2021, 2023, 2024 e 2025), enquanto o Sp. Braga fez a festa em 2022.