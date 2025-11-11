Sem qualquer ponto somado ao fim de duas jornadas, o Benfica recebe o Twente, esta quarta-feira, em mais um encontro da fase de liga da Champions feminina e Ivan Baptista não tem dúvidas... o objetivo é pontuar.

Em declarações aos jornalistas, na habitual antevisão ao jogo, o técnico das águias reforçou as boas exibições do Benfica frente a Juventus e Arsenal, mas que não resultaram em pontos. Ora, a meta está traçada e Ivan Baptista não espera facilidades contra a formação neerlandesa.

«Estamos a chegar a um ponto intermédio da fase de liga. Foram duas boas exibições, mas não conseguimos o que mais queríamos. São cinco equipas que ainda não venceram nenhum jogo. Neste espaço de 10 dias muito se vai decidir, são dois jogos importantíssimos para nós e vamos tentar, finalmente, pontuar», referiu.

«Sabemos que é um jogo de forças de parte a parte. Não há equipas acessíveis, nem adversários fáceis. Vamos ter de lutar e suar muito», acrescentou.

Em contrapartida, Corina Dekker reconhece que seria uma «surpresa» se o Twente conseguisse bater o Benfica, ainda por cima no Estádio da Luz. A técnica refere que as encarnadas têm melhor equipa, mas espera um «jogo aberto», em que ambas vão ter oportunidades para marcar.

«Se ganharmos aqui seria uma surpresa, porque acho que o Benfica tem melhor equipa e é uma equipa realmente equilibrada: tem muita força, habilidade técnica e energia. Acho que vai ser um jogo aberto, em que ambas as equipas têm a oportunidade de fazer golos e penso que será um jogo de 60 para o Benfica e 40 para nós», afirma.

O encontro tem início marcado para as 20h e é mais uma oportunidade para o Benfica somar os primeiros pontos nesta fase de liga, já que não soma qualquer ponto e encontra-se no fundo da tabela, juntamente com PSG, Roma e SKN St. Polten.