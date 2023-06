O Benfica anunciou esta sexta-feira que renovou contrato com a internacional nigeriana Christy Ucheibe até 2026. A média de 22 anos sagrou-se tricampeã na presente temporada e manifestou-se «reconhecida» com a extensão do vínculo.

«Esta renovação significa muito para mim e para a minha família, estou muito feliz por renovar o contrato por mais três anos. Agradeço esta oportunidade, que nem toda a gente a tem. Vou fazer o meu melhor para ajudar a equipa a conquistar mais troféus», destacou a média de 22 anos em declarações à BTV.

Há três anos e meio em Portugal, Ucheibe já foi três vezes campeã, mas tem a ambição de conquistar mais títulos na próxima época. «Queremos continuar a vencer, nomeadamente a Taça de Portugal, algo que não conseguimos na última época. Vamos trabalhar duro para isso. Na Liga dos Campeões vamos tentar dar o nosso melhor para seguir em frente na fase de grupos», destacou ainda.