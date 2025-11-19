A equipa feminina do Benfica visitou esta quarta-feira o terreno do Paris FC, na quarta jornada da Liga dos Campeões e em França, as benfiquistas contaram com a presença de uma enorme massa associativa.

Nas bancadas, a festa dos adeptos portugueses foi notável através de cânticos, pirotecnia e tarjas, tentando levar a equipa portuguesa à primeira vitória na competição.

No Stade Jean Bouin, em Paris, apesar da pouca presença de adeptos nas bancadas, os benfiquistas superaram claramente o apoio da equipa da casa.

